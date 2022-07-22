شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى يهنئ مصر بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لثورة 23 يوليو المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومة وبرلمان وشعب مصر، بمناسبة الذكرى الـ 70 لثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدا أنها تمثل ملحمة وطنية ونقطة تحول في تاريخ مصر الحديث، حيث وضعت الأسس الحقيقية لبداية حقبة جديدة قائمة على تحقيق العدالة الاجتماعية واسترداد الكرامة والقضاء على الاستعمار.

وأكد رئيس البرلمان العربى على أن ثورة 23 يوليو كانت بداية لإطلاق نهضة صناعية في مصر والمضي قدما نحو تحقيق مشروعات قومية عملاقة في مختلف المجالات، معربا عن خالص تمنياته لمصر بتحقيق مزيد من التقدم والازدهار والمضي قدما في سعيها الحثيث نحو تعزيز التنمية الشاملة على كافة الأصعدة والمستويات.