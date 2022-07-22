شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات وقيود فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط البلدة القديمة والمسجد المبارك.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - في بيان صحفي اليوم - إن 50 ألفا من الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس، وداخل أراضي عام 1948، أدوا الجمعة في الأقصى.



وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أوقفت المصلين ودققت في هوياتهم الشخصية، ومنعت دخول آلاف منهم لأداء الصلاة.

وكان آلاف المصلين توافدوا منذ ساعات الفجر الأولى إلى المسجد الأقصى، وشاركوا في صلاة الفجر، من بينهم نساء وأطفال معظمهم من مدينة القدس، تلبية لدعوات شبابية ومقدسية إلى النفير والحشد في الأقصى المبارك.



وأكدت الدعوات ضرورة المشاركة الواسعة في أداء صلاتي الفجر والجمعة في المسجد الأقصى، وحثّت الأهالي من محافظات الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس ومن داخل أراضي عام 1948 وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد، إلى شد الرحال إليه وتكثيف التواجد فيه، لحمايته من التهويد واعتداءات الاحتلال والمستوطنين.