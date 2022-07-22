شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب اليمن بالأمم المتحدة: نحن بصدد فرصة تاريخية للسلام تنغصها انتهاكات الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، أن الهدنة مع الحوثيين أصبحت هشة بسبب الخروقات الحوثية اليومية التي تهدد عملية السلام، مشيرا إلى أن الحكومة ستستعرض أمام مجلس الأمن الخروقات وتكشف الطرف المعرقل للسلام.

وشدد السعدي - وفقا لقناة (اليمن) الإخبارية، اليوم الجمعة - على حرص الحكومة اليمينة لإنجاح جهود السلام وتحقيق وقف إطلاق نار شامل في البلاد.



وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، قد أعلن في وقت سابق، أنه كثف اتصالاته مع الأطراف دعما لتنفيذ جميع بنود الهدنة في البلاد، واستكشافا لفرص توسيع نطاقها وتمديد أجلها لما بعد 2 أغسطس المقبل.



وأقر بوجود بعض القصور في التنفيذ الكامل لعناصر الهدنة.. مؤكدا أن الهدنة أحدثت تحولا كبيرا لليمن، وحققت فرقا ملموسا في حياة الناس.