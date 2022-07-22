شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 مدنيين جراء انفجار لغم حوثي بمدينة الحديدة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى أربعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال من أسرة واحدة، مصرعهم جراء انفجار لغم حوثي بمحافظة الحديدة، غرب اليمن.

وذكر المرصد اليمني للألغام، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لقناة (اليمن) الإخبارية، اليوم الجمعة، أن أربعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال جميعهم من أسرة واحدة، قتلوا نتيجة انفجار لغم بمنطقة مركوضة في مديرية الحوك جنوب مدينة الحديدة.

من جانبها، عبرت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، عن أسفها لوقوع حادث انفجار لغم أرضي آخر أسفر عن مقتل أربعة مدنيين، أثناء جمع خشب الوقود في مديرية الحوك.. مضيفة أن هذا الحادث المأساوي يسلط الضوء مرة أخرى على المخاطر التي يواجهها مواطنو الحديدة وخاصة الأطفال، كل يوم أثناء ممارسة حياتهم اليومية.