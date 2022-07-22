شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 10 عسكريين سوريين فى قصف إسرائيلى على دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقي ثلاثة عسكريين سوريين مصرعهم وأصيب سبعة آخرون بجروح جراء القصف الإسرائيلي الذى استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

وذكر مصدر عسكري سوري، وفقا للتلفزيون السوري،الجمعة، أنه في فجر اليوم نفذت إسرائيل عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري مستهدفًا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي صواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وأضاف المصدر أن القصف أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين وجرح سبعة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية.