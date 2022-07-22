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مقتل وإصابة 10 عسكريين سوريين فى قصف إسرائيلى على دمشق

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القاهرة - سامية سيد - لقي ثلاثة عسكريين سوريين مصرعهم وأصيب سبعة آخرون بجروح جراء القصف الإسرائيلي الذى استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

 

وذكر مصدر عسكري سوري، وفقا للتلفزيون السوري،الجمعة، أنه في فجر اليوم نفذت إسرائيل عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري مستهدفًا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي صواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

 

وأضاف المصدر أن القصف أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين وجرح سبعة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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