شكرا لقرائتكم خبر عن "رئاسة الحرمين" تستعرض جهودها لخدمة زوار بيت الله الحرام خلال 24ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت رئاسة الحرمين الشريفين، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أن 49 ألف شخص من زوار بيت الله الحرام استفادوا من مركز التوعية الرقمية وتم استهلاك أكثر 15 ألف لتر من المعطرات والمطهرات، أمس، كما تم تعقيم السجاد بأكثر من 25 ألف لتر وتعقيم الأسطح بأكثر من 44 ألف لتر من المعقمات وبأكثر من 3 آلاف لتر بالبايوكير.وفق "سبق" .
وأشارت إلى أن أكثر من 75 ألف شخص استفادوا من الإرشاد المكاني باللغات وبرنامج "نرشدكم بلغتكم"، كما زار معرض الكسوة والترجمة قرابة 8 آلاف زائر ووزع أكثر من 11 ألف كتيب ومطوية، فيما استفاد ما يقارب 15 ألف شخص من مبادرة توعية المعتمر بلغته بينما زار مركز الرئاسة الثقافي والفكري ومعرض الفتوى 1700 شخص.
ومكن جهة ثانية سخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى 700 مراقب لخدمات التعقيم والوقاية البيئية وجودة عمليات خدمات التنقل ونوعية عمليات سقيا وتوزيعه عبر الحافظات والمشربيات والعربات الذكية الموزعة فى أنحاء المسجد الحرام.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن مراقبي الخدمات يتابعون على مدار الساعة سير الأعمال الميدانية وفق الخطط التشغيلية للإدارات الخدمية، وتنفيذ أعلى معايير الجودة من خلال إشراف ميداني مباشر وجولات رقابية دورية على مدار الساعة لقياس مستوى الأداء ورصد الملاحظات الميدانية ومعالجتها بالتعاون مع الإدارات والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.