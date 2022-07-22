عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عرض مجوهرات الملكة إليزابيث في قصر بكنجهام صور

الجمعة 22 يوليه 2022

الخليج 365

تعرض صور شخصية للملكة إليزابيث الثانية في شبابها التقطت في بداية عهدها والمجوهرات التي كانت ترتديها في قصر بكنجهام اعتبارا من الجمعة.



وتشكل التيجان والأقراط والقلائد جزءا من معرض "اعتلاء الملكة العرش" أو (كوينز أسيشن) بمناسبة مرور سبعة عقود على توليها عرش بريطانيا محطمة الرقم القياسي.

وأصبحت إليزابيث البالغة من العمر 96 عاما، أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش وأكبر الملوك سنا في العالم في الوقت الراهن، ملكة في السادس من فبراير/ شباط عام 1952 بعد وفاة والدها الملك جورج السادس.

تقتني الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، مجموعة من أندر وأثمن المجوهرات في العالم.

وتألقت ملكة بريطانيا عبر عشرات السنين وآلاف الإطلالات بالعديد من قطع المجوهرات المذهلة، بعضها هدايا من عائلتها ومحبيها، والآخر من زوجها الأمير الراحل فيليب، بالإضافة إلى المجوهرات الفاخرة التي ورثتها عن العائلة المالكة البريطانية.