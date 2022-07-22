عدن - ياسمين عبد الله التهامي - Galaxy Z Flip4.. تسريبات تكشف أسرار هاتف سامسونج

الجمعة 22 يوليه 2022

الخليج 365

كشفت مواقع تقنية متخصصة عن بعض مواصفات هاتف Galaxy Z Fold4 من سامسونج، وأيضا الهاتف Galaxy Z Flip4.



وتقول التسريبات إنه سيتم الكشف عن الهاتفين في 10 أغسطس/أب المقبل.

وتم الكشف عن صورتين للهاتفين، بواسطة (Evan Blass) الخبير في عالم الهواتف الذكية، بالتعاون مع موقع 91Mobiles.

وكشفت الصور المسربة، أن هاتف Galaxy Z Fold4 يفترض أن تكون ألوان الإطلاق الرسمية له هي (فانتوم بلاك – بيج – رمادي – أخضر).

يُظهر التجسيد تصميمًا لا يمكن تمييزه تقريبا عن Galaxy Z Fol3 - ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب على الجهة اليمنى، ووحدة تخزين فوقها، بينما يوجد في الجانب الأيسر العلوي مكان شريحة SIM.

تُظهر الصورة الأخرى هاتف Galaxy Z Flip4 بألوان الرمادي والأرجواني والذهبي والأزرق الفاتح، ولا يبدو أن هناك فرقا كبيرا في المظهر من Galaxy Z Flip3.

وهناك تسريبات أخرى لموقع MySmartPrice، والذي كشف عن الشاشة الثانوية للهاتفين والتي تظهر أعرض قليلاً من الشاشة الخارجية للهاتف، وتقول الشائعات إن مساحتها 2.1 بوصة، في حين أن Galaxy Z Flip3 هو 1.9 بوصة.

الأمر المؤكد هو أن هواتف سامسونج الجديدة سوف تحصل على مجموعة شرائح (Snapdragon 8+ Gen 1) الجديدة وأن سامسونج ستكشف عنهما في 10 أغسطس/أب المقبل.

ومن المتوقع أيضا أن يحصل Galaxy Z Fol4 على كاميرات أفضل - بعرض 50 ميجابيكسل و12 ميجابيكسل فائق السرعة و10 ميجابيكسل 3x tele، بالإضافة إلى صورة شخصية خارجية بدقة 10 ميجابيكسل، وكاميرا 16 ميجابيكسل تحت الشاشة في الداخل، والتي ستلتقط صورا بدقة 4 ميجابيكسل.

أما بالنسبة لجهاز Galaxy Z Flip4، فيتوقع نفس الشاشة والكاميرات إلى حد ما، ولكن هناك اختلاف في سعة البطارية والشحن - إما بطارية تبلغ 3800 مللي أمبير في الساعة أو 3900 مللي أمبير في الساعة وشحن بقوة 25 واط.