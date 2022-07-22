شكرا لقرائتكم خبر عن (سانا): القوات الأمريكية تخرج 156 آلية عسكرية من قواعد الحسكة إلى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الأنباء العربية السورية سانا، أن القوات الأمريكية أخرجت رتلاً عسكرياً من قاعدتها في مطار خراب الجير بالحسكة شمال شرقي سوريا إلى الأراضي العراقية.