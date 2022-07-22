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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - Reno8 Pro حاليا بالأسواق.. سعر ومواصفات هاتف أوبو الأسطوري صور

الجمعة 22 يوليه 2022

الخليج 365

أصبحت سلسلة هواتف Reno8 التي أطلقتها شركة أوبو الصينية في وقت سابق من العام الجاري متاحة في عدد من أسواق العالم بطرازين (Reno8 وReno8 Pro).



Oppo Reno8 Pro

يتم تشغيل Oppo Reno8 Pro بواسطة مجموعة شرائح (Dimensity 8100-Max)، وتحتوي شريحة (5nm) على 4 أنوية (Cortex-A78) و4 (A55) و(Mali-G610 MC6 GPU).

يحتوي أوبو رينو 8 برو على مزود خدمة إنترنت، ويتم تفويض مهام معالجة الصور في الواقع إلى شريحة (MariSilicon X) الداخلية من Oppo، والتي تحتوي على (18 TOPS) من قوة كسر الأرقام وتعمل في نطاق ديناميكي 20 بت.

الميزة الرئيسية الأخرى لـPro هي شاشة (AMOLED) مقاس 6.7 بوصة. تتميز بدقة (1080×2412) بيكسل ومعدل تحديث 120 هرتز ودعم (HDR10 +)، بالإضافة إلى شهادات الفيديو عالي الجودة من Netflix وAmazon.

يمكن تشغيل PUBG على أوبو رينو 8 في وضع 90 هرتز، وهو الأول لسلسلة Reno (يجب إدراج الهواتف في القائمة البيضاء لوضع معدل التحديث العالي). ميزة أخرى رائعة لهذه اللعبة هي تحديث الخلفية: يتم تنزيل التحديثات في الخلفية وسترى زر التحديث عندما يكون جاهزا للتثبيت (غير متوفر في اليابان والهند).

يحتوي كلا الهاتفين Reno8 على نفس إعدادات الكاميرا، على الأقل فيما يتعلق بالأجهزة - سيكون لطراز Pro معالجة أفضل بفضل شريحة (MariSilicon).

الكاميرا الرئيسية في الخلف مبنية على (Sony IMX766) بدقة 50 ميجابيكسل، ومستشعر 1/1.56 بوصة (1.0 ميكرومتر) خلف عدسة f/1.8 7P (23 مم) مع (PDAF) متعدد الاتجاهات، ISO أصلي مزدوج وإخراج صورة 12 بت.

يوجد أيضًا في الخلف كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل (IMX355 ، 1/4 بوصة، 1.12 ميكرومتر) مع عدسة 112 درجة 16 مم، وهناك أيضا كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، وفقا لموقع gsmarena.

تعتمد كاميرا الصور الشخصية على مستشعر (IMX709) بدقة 32 ميجابيكسل (1 / 2.74 بوصة ، 0.8 ميكرومتر).

يستخدم هذا المستشعر مصفوفة (RGBW) للحصول على أداء أفضل في الإضاءة المنخفضة.

شيء آخر يجب ملاحظته هو أن كاميرا الصور الشخصية هذه تحتوي على ضبط تلقائي للصورة و(FoV) عريض إلى حد ما يبلغ 90 درجة. يدعم كل من (IMX709) و(IMX766 DOL-HDR) لنطاق ديناميكي أوسع 4 مرات.

يحتوي طراز Oppo Reno8 Pro على مكبرات صوت مزدوجة ومحرك خطي (X-axis) للحصول على ردود فعل لمسية، وهناك أيضًا طبقة إضافية من الجرافيت لتوجيه الرأس للخارج من خلال الظهر. وظهر جهاز Pro مصنوع من الزجاج.

تم تقديم Oppo Reno8 Pro في الهند اعتبارا من 19 يوليو/تموز، بدءًا من 46000 روبية هندية (576 دولار) لإصدار 8/256 جيجابايت. يوجد أيضًا إصدار بسعة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

Oppo Reno8

يتم تشغيل أوبو رينو 8 بواسطة (Dimensity 1300)، فهو مصمم على عقدة 6 نانومتر أقدم، لكن له نفس تركيبة وحدة المعالجة المركزية، (4x A78) و(4x A55)، وحدة معالجة الرسومات هي جيل أقدم (Mali-G77 MC9).

يتم إقران مجموعة الشرائح بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (LPDDR4X) وكذلك سعة تخزين 256 جيجابايت (UFS3.1).

وحصلت النسخة الهندية على مساحة تخزين 128 جيجابايت فقط. يتم تشغيل كلا الهاتفين مع (ColorOS 12.1) المستند إلى (Android 12).

يعد إعداد الكاميرا في Reno8 هو نفسه الموجود في طراز Pro (وكذلك في Reno7 Pro)، ويتمتع كلا الهاتفين بأوضاع (Ultra Clear Night Portrait) ويصممان نفسهما مثل (Portrait Experts).

يعمل كلا الهاتفين ببطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة، على الرغم من اختلاف الحجم بينهما، ويتم شحن هذه البطارية باستخدام نظام (SuperVOOC) بقوة 80 واط، والذي يصل إلى 50% في 11 دقيقة.

إذا كانت هناك حاجة إلى إعادة شحن سريعة أثناء اللعب، فإن 5 دقائق من الشحن تكفي لمدة ساعتين إضافيتين.

يقلل (Battery Health Engine) من تدهور البطارية لإطالة عمر الخلية إلى 1600 دورة شحن / تفريغ، والتي تعمل حتى 4 سنوات من الشحن اليومي.

سيتوفر Oppo Reno8 اعتبارا من 25 يوليو بدءا من 39000 روبية هندية، ما يعادل نحو 488 دولارا أمريكيا.