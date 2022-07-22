شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام سوري: الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلي في سماء دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إعلام سوري، أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلي في سماء دمشق ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن المتحدث باسم القوات الروسية في سوريا أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين بدون طيار قرب قاعدة حميميم الجوية الروسية غربي سوريا.

وأكد المتحدث العسكري، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، أن الجماعات المسلحة تواصل محاولاتها للهجوم على قاعدة حميميم بالطائرات المسيرة.

وأضاف إن قاعدة حميميم تعمل بشكل طبيعي، ولم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم.

وكان جنديان سوريان قد أصيبا الأسبوع الماضى بقصف مسلحين لمواقع القوات الحكومية فى منطقة وقف التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربى البلاد.