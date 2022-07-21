تقرير رسمي: تعامل بريطانيا مع مهاجري القوارب غير مقبول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

متابعات

انتقد تقرير صادر عن عملية تفتيش مستقلة، اليوم الخميس، تعامل بريطانيا مع المهاجرين الذين يصلون على متن قوارب صغيرة من شمال فرنسا، ووصفه بأنه ”غير مقبول وغير فعال ويفتقر للكفاءة“.



وارتفع عدد الأشخاص الذين يحاولون عبور البحر في رحلة محفوفة بالمخاطر لدخول بريطانيا بشكل حاد، ما أجبر الحكومة على مواجهة انتقادات من بعض الجهات بأن إجراءات وضوابط السيطرة على الحدود ضعيفة للغاية، بينما يقول آخرون إن طالبي اللجوء يعاملون معاملة غير إنسانية.

وركزت عملية التفتيش، التي قادها كبير مفتشي الحدود والهجرة ديفيد نيل، على التعامل الأولي مع المهاجرين في مركزين تابعين للحكومة بين ديسمبر/ كانون الأول 2021 ويناير/ كانون الثاني 2022.