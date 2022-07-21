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شرطة دبي تقبض على أفارقة تورطوا بمشاجرة بالسلاح الأبيض

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

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ألقت شرطة دبي في دولة الإمارات، اليوم الخميس، القبض على المتورطين في مشاجرة تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وبحسب بيان شرطة دبي عبر حساباتها في مواقع التواصل، فإنها تمكنت من ضبط مجموعة من الأشخاص، الذين يحملون الجنسية الأفريقية، في مقار سكنهم في ساعة متأخرة من الليل، وذلك تزامنا مع عمليات مماثلة في إمارات أخرى.

 

وجاء ذلك بعد أن رصدت الشرطة مقطع الفيديو المتداول، الذي أظهر المتهمين وهم يحملون ”سواطير“ ويقومون بمحاولات ترويع، قبل أن يقوم عدد منهم بالاعتداء على إحدى المركبات، التي كان بداخلها عدد من الأشخاص.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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