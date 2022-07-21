شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. انعقاد أولى جلسات محاكمة المتهمين فى سقوط خزان الغاز بمدينة العقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن محكمة بداية جزاء العقبة عقدت ، اليوم الخميس، أولى جلساتها للنظر فى قضية سقوط خزَّان غاز فى مدينة العقبة، ومن جانبه؛ ذكر أمين عام المجلس القضائى الناطق الإعلامي باسم المجلس القضائى، القاضى وليد كناكريه، إنَّ المشتكى عليهم مثلوا شخصيا أمام المحكمة.

وقال كذلك : "أنَّه جرى سؤال المتَّهمين عن الجرائم المسندة، فأنكروا جميعا ما أسند إليهم، وأفادوا بأنهم غير مذنبين"، وقررت المحكمة دعوة شهود النيابة وتأجيل الجلسة إلى موعد آخر لحين حضور الشهود.

يذكرأن، أحالت النيابة العامة الأردنية 10 أشخاص للمحاكمة في قضية انفجار صهريج يحمل غازات سامة بميناء العقبة.

وبحسب قناة المملكة الأردنية فإن مدعى عام العقبة قد أصدر قرار يقضي بإحالة 10 أشخاص لمحاكمتهم أمام محكمة بداية جزاء العقبة بعد أن كان قد تقرر توقيفهم في مركز الإصلاح والتأهيل.



وأوضح أن المدعي العام كان قد أسند للمشتكى عليهم جميعا جرم التسبب في وفاة 13 شخصا والإيذاء وإلحاق الضرر بمال الغير وجرم الإهمال بواجبات الوظيفة خلافاً لأحكام قانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية، إضافة إلى إسناد جرم عدم توفير البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية وجرم تسريب مواد ضارة كيميائية إلى البيئة البرية والبحرية خلافا لأحكام نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001 للشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل الميناء.