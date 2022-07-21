شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي: القوات المسلحة ساهمت في بناء عقيدة وطنية عراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه القائد العام للقوات المسلحة بالعراق، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، القيادات العسكرية لإعادة تأهيل جميع إمكانيات الجيش العراقي.



وقال الكاظمي - خلال اجتماع للقيادات الأمنية والكوادر المتقدمة في وزارة الدفاع - إن :"الحكومة عملت - منذ بداية تشكيلها - على دعم الجيش العراقي"، مؤكدا "أهمية الدور الوطني الذي تضطلع به القوات المسلحة".



وأشار إلى أن "التضحيات التي قدمتها خلال سنوات طويلة في الدفاع عن أرض العراق قد ساهمت في بناء عقيدة وطنية عراقية تنتمي للعراق".



ودعا إلى "العمل مع القيادات العسكرية لإعادة تأهيل جميع إمكانيات الجيش العراقي"، موجها "بالتركيز على مفردات التدريب وتلبية احتياجات الوحدات للنهوض بهذه المؤسسة".



وأوضح الكاظمي أن "مهمة الجيش أن يكون رادعا لأي محاولة للمساس بسلامة أرض العراق".