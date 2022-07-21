شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يوجه بسرعة تنفيذ دعم السودان فى مبادرة الأمن الغذائى العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم، الخميس، وزير المالية والتخطيط الاقتصادى السودانى جبريل إبراهيم الذى يترأس وفد بلاده في اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادى والاجتماعي لجامعة الدول العربية، وذلك بحضور وزير الزراعة والغابات المكلف أبوبكر عمر البشرى، كما سارك في الاجتماع البروفيسور ابراهيم الدخيري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وأوضح جمال رشدي، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام أن أبو الغيط استمع إلى عرض من الوزير جبريل إبراهيم حول الوضع في السودان وتطوراته، وأشار المتحدث إلى أن أبوالغيط جدد خلال الاجتماع التزام الجامعة الكامل بدعم جهود إنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق الوفاق الوطني في السودان تعزيزاً للسلام والاستقرار في البلاد، معرباً في الوقت ذاته عن ثقته في قدرة وحكمة القيادات السودانية على علاج المشاغل والتحديات التي تواجه البلاد، وتصميم الجامعة العربية على مواصلة تعاونها مع كافة الأطراف السودانية لإنجاح المرحلة الانتقالية بما يحقق مصلحة السودان وشعبه.

وأضاف المتحدث أن الاجتماع تناول أيضاً عرضاً متكاملاً مقدماً من الوزيرين السودانيين، حول وضع الأمن الغذائي الحرج الذي تواجهه كثير من دول المنطقة العربية في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الأوضاع السياسية الدولية الراهنة، وكوارث الجفاف وتغير المناخ، وأعرب الوزيران عن الجهوزية الكاملة لجمهورية السودان لتقديم دراسات وافية لاستكمال إنفاذ مبادرة الأمن الغذائي العربي التي سبق أن أطلقها السودان عام 2013 واعتمدتها القمة العربية التنموية في حينه، وكذلك مبادرة زراعة مليون فدان في موسم الأمطار الحالي للاستجابة العاجلة للوضع الغذائي الحرج.



أبو الغيط يلتقى وزير المالية السوداني

وأفاد المتحدث الرسمي أن السيد الأمين العام هنأ الوزيرين علي الخطوات المتخذة في هذا الصدد ووجه بسرعة تشكيل آلية تنسيق مع جمهورية السودان (وزارتي الزراعة والمالية) لتنفيذ مبادرة الأمن الغذائي العربي، علي أن يتولى تنسيق أعمالها من جانب الجامعة المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومقرها الخرطوم وبمشاركة الأجهزة العربية ذات الصلة، تمهيداً لعرض نتائج أعمالها على القمة العربية القادمة في الجزائر.



أبو الغيط والوزير السودانى

وأشار المتحدث الي أن الوزير ابراهيم ثمن مواقف الجامعة العربية الداعمة للسلم والاستقرار والتنمية في السودان، وأكد على حرص السودان على دعم التنسيق مع الجامعة العربية لتعزيز العمل العربي المشترك.