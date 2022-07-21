شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الوطني التونسي يحبط 5 عمليات هجرة غير شرعية وينقذ 92 شخصًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت وحدات تابعة للحرس الوطني التونسي من إحباط 5 عمليات هجرة غير شرعية وإنقاذ 92 شخصًا، من بينهم 62 من جنسيات إفريقية مختلفة إضافة إلى تونسيين.

وأكد المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان اليوم - أنه في إطار العمليات الاستباقية؛ تمكنت وحدات الحرس الوطني من ضبط 28 شخصا كانوا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه القطر الإيطالي، مضيفًا أنه باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.