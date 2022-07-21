شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة مسئول بمحافظة البصرة من محاولة اغتيال جنوبى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر أمنى عراقى اليوم الخميس، عن تعرض مدير ناحية الشافى، فى محافظة البصرة سعد الشاوى لهجوم مسلح جنوبى البلاد.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية عن المصدر القول إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه سيارة بداخلها مدير ناحية الشافي، سعد الشاوى، ضمن قضاء الدير التابعة لمحافظة البصرة؛ ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة"، مشيرا إلى أن المسلحين لاذوا بالفرار عقب الهجوم.

وكانت موجة من الهجمات المسلحة قد استهدفت السفارات والهيئات الدبلوماسية والمسؤولين العراقيين في بغداد تبناها تنظيم القاعدة وعصابات داعش الإرهابية، إلا أن هذا النوع من الاستهداف خفت وتيرته في السنوات الأخيرة مع الاستقرار الأمني الذي يشهده مؤخرا العراق.

