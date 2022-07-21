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نجاة مسئول بمحافظة البصرة من محاولة اغتيال جنوبى العراق

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر أمنى عراقى اليوم الخميس، عن تعرض مدير ناحية الشافى، فى محافظة البصرة سعد الشاوى لهجوم مسلح جنوبى البلاد.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية عن المصدر القول إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه سيارة بداخلها مدير ناحية الشافي، سعد الشاوى، ضمن قضاء الدير التابعة لمحافظة البصرة؛ ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة"، مشيرا إلى أن المسلحين لاذوا بالفرار عقب الهجوم.

وكانت موجة من الهجمات المسلحة قد استهدفت السفارات والهيئات الدبلوماسية والمسؤولين العراقيين في بغداد تبناها تنظيم القاعدة وعصابات داعش الإرهابية، إلا أن هذا النوع من الاستهداف خفت وتيرته في السنوات الأخيرة مع الاستقرار الأمني الذي يشهده مؤخرا العراق.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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