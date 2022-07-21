شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يعرب عن قلقه بشأن خطط إقامة بؤر استيطانية بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الاتحاد الأوروبى، اليوم الخميس، عن قلقه إزاء الإعلان عن خطط المستوطنين لإقامة عدة بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر الاتحاد - فى بيان صادر عن بعثته في القدس ورام الله - إنه يوجد 150 بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، وغالبا ما تساهم هذه البؤر في إنشاء أو توسع المستوطنات الإسرائيلية وهي مصدر مباشر محتمل لعنف المستوطنين المتزايد ضد الفلسطينيين.

وأضاف أن المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولى، وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين.

