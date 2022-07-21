شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حمايه مشدده من قوات الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال.

وقال شهود عيان إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد وسط دعوات من قبل جمعيات مقدسية لشد الرحال إلى المسجد يوم غد الجمعة.

ويتعرض المسجد الأقصى بشكل شبه يومي لاقتحامات من قبل المستوطنين في مسعى لتقسيمه زمانيا ومكانيا كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.