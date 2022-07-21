شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبو ظبى تحذر من ترك الأطفال فى السيارات بمفردهم: جريمة يعاقب عليها القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت شرطة أبوظبي السائقين بعدم ترك الأطفال داخل السيارات، وخاصة في هذه الأجواء الصيفية أو تركهم بمفردهم أثناء التسوق أو لأي سبب آخر وتعريض حياتهم للخطر يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون وسوف يتم إحالة كل من يثبت إهماله في مثل هذه الحالات إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وفق "الإمارات اليوم" .

وأوضحت مخاطر ترك الأطفال في السيارات، حيث قد يتسبب في وفاتهم أو تعريضهم للاختناق نتيجة عبث الأطفال بمفتاح السيارة واغلاقها مما يؤدي الى نقص الأوكسجين وارتفاع درجات الحرارة داخل المركبة أو تحريكها جراء العبث بناقل الحركة ووقوع حادث أو استغلال ضعاف النفوس وسرقة السيارة .

وذكرت أن حوادث اختناق الأطفال داخل السيارة، وهم بمفردهم يعود إلى إهمال الأسر في المقام الأول كون الطفل لا يعي المخاطر التي تحيط به نتيجة قلة إدراكه للأمور، وهنا يأتي دور أولياء الأمور في حماية الطفل من نفسه ومن الآخرين، حيث يعتبر دور الأسرة حيوياً في هذا الإطار، متمنية عدم وقوع مثل هذه الحوادث التي يذهب ضحيتها الأبرياء.