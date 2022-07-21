شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الموعد الرسمي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 بمصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

أعلنت وزارة التعليم والتعليم الفني في مصر، الخميس، الموعد الرسمي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2022.



وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر: "لأولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة 2022، سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس".

وانتهى ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022، الخميس، وشهدت اللجان أداء امتحان الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، وامتحان الاستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة، وامتحان الفلسفة لطلاب شعبة أدبي.

كما أعلن الوزير عن شروط وآليات التقدم للتظلمات لطلاب الثانوية العامة 2022 والتي ستبدأ بعد ١٥ يوما من اليوم التالي لإعلان النتيجة.

آليات وضوابط التظلمات للعام الدراسي 2022

1- كيفية التقديم

- التقدم بطلب التظلم بعد خمسة عشر يوما من اليوم التالي لإعلان النتيجة.

- تتم أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الإطلاع إلكترونيا.

- تحصيل رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم (٣٠٠ جنيه) لكل مادة.

- إيداع الرسوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيا من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

2- بعد قبول طلب التظلم

- حضور الطالب بمفرده لمقر التقدير المركزي أو مع ولي أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

- الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع، ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

- يتم الاطلاع على صورة البابل شيت، بالإضافة إلى نموذج الإجابة.

- يقوم الطالب بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به، وكتابة ملاحظاته والتوقيع بنفسه عليها.

3- الإجراءات المتبعة بعد تقديم التظلم

- في حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيا.

- يتم تجميع الدرجات طبقا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات.

تعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.