شروط وظائف القطار الكهربائي ومترو الأنفاق بمصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

حددت الشركة الفرنسية شروط التقدم لوظائف في الخط الثالث لمترو الأنفاق و كذلك القطار الكهربائي كما يلي:



فترة تدريب يقضيها المتقدم للوظيفة لمدة 6 شهور ويحق للشركة رفض التعاقد خلال هذه الفترة.

لايقل عمر المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد عن 40 عاما.

يخضع المتقدم للكشف الطبي من قبل المعهد ويوافق على إجراء كشف دوري يحدد استمراريته في العمل.

يكون المقتدم لوظائف القطار الكهربائي الخفيف حاصل على مؤهل مناسب في مجال الهندسة.

يكون المتقدم من تخصصات الميكانيكا أو الكهرباء من كليات الهندسة.

يشترط للتقدم لوظائف القطار الكهربائي الموافقة على العمل أثناء الإجازات الرسمية وفق التشغيل.

أن يكوزن المتقدم لشغل الوظيفة خالي من الأمراض المعدية ولائق صحياً.

حددت الشركة الفرنسية المسؤولة عن تشغيل القطار الكهربائي والخط الثالث للمترو في مصر موقع إلكتروني للتقدم واختيار الوظائف المناسبة التى يمكن التقدم إليها من خلال الربط التالي اضغط هنا

وبدأ القطار الكهربائي الخفيفCairo LRT التشغيل بداية الشهر الجاري بعد افتتاحه رسميا بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي و وزير النقل المصري.

ويبلغ طول القطار الكهربائي الخفيف 103 كيلو متر بعدد 19 محطة ، فيما تتراوح أسعار التذاكر بين 15 جنيها و 35 جنيها وفقا للمسافة وعدد المحطات التى يستقلها الراكب في القطار الكهربائي الخفيف