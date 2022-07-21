شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: وصول أكثر من 140 ألف حاج إلى المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية وصول 15 ألفا و818 حاجاً من عدة جنسيات إلى المدينة المنورة، ليصل إجمالى الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة عقب انتهاء موسم الحج 140 الفا و945 حاجا.

وذكرت الوزارة - في إحصائية أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس، أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 130 ألفا و658 حاجا، قدموا براً بواسطة الحافلات بعد أدائهم مناسك الحج، فيما استقبل مركز حجاج البر 7 آلاف و384 حاجاً، في حين وصل 2823 حاجاً إلى المدينة المنورة عبر رحلات قطار الحرمين السريع.

وفي السياق، دشّن المستشار وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية برئاسة المسجد النبوي عبدالعزيز بن علي الأيوبي اليوم، مبادرة "حياكم"، التي أطلقتها رئاسة شؤون المسجد النبوي، والتي تعمل على الترحيب بالزوار والمصلين بمداخل المسجد النبوي، وتقديم الهدايا لهم وتطييبهم، كما سيُوزع التمر وماء زمزم ضمن هذه المبادرة، وتقديم شرح مفصل عن أبواب المسجد النبوي الشريف.