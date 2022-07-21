شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 5 من عناصر الشرطة السورية جراء هجوم إرهابى بريف درعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلى السورى وأصيب آثنان آخران بجروح جراء هجوم إرهابى استهدف دورية للشرطة بريف درعا الشرقى .

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الخميس، عن مصدر فى قيادة شرطة درعا قوله -" إن مجموعة إرهابية هاجمت بالأسلحة الخفيفة دورية للشرطة، وأعقب ذلك انفجار عبوة ناسفة على طريق درعا – سجن غرز، ما أدى إلى مقتل ثلاثة عناصر من الشرطة وإصابة اثنين آخرين بجروح .

