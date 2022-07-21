شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى يدين الهجوم على محافظة دهوك فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان البرلمان العربى الهجوم الغاشم على محافظة دهوك بإقليم كردستان بالعراق، والذى أسفر عن مقتل عدد من المدنيين، وجرح عشرات آخرين، مؤكدا أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق والأعراف الدولية، وانتهاكاُ سافراً لسيادة العراق ولمبادئ وقواعد حسن الجوار.

وشدد البرلمان العربي على تضامنه ودعمه الكامل لجمهورية العراق في كل ما تتخذه من اجراءات لحماية مواطنيها وأراضيها والدفاع عن سيادتها، مطالبا بالتوقف عن هذه الأعمال العدائية واحترام سيادة جمهورية العراق على كامل أراضيها والالتزام بمبدأ حسن الجوار.

وأعرب البرلمان العربي عن خالص التعازي لذوي الضحايا الأبرياء والتمنيات بالشفاء العاجل لكافة المُصابين.