شركة "مايكروسوفت" تقرر تجميد التوظيف (الاسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

تعمل شركة Microsoft على تجميد التوظيف في العديد من قوائم الوظائف المفتوحة، بما في ذلك في Azure Cloud Businessووحدة برامج الأمان الخاصة بها، حسبما أفادت وكالة "بلومبيرغ".



وقالت مايكروسوفت إن تجميد التوظيف سيستمر في المستقبل المنظور، بينما رفضت التعليق أكثر على الأقسام والشركات التي ستتأثر.

وأكدت الشركة أنها تحترم عروض العمل التي تم تقديمها بالفعل للوظائف المفتوحة، وستقوم ببعض الاستثناءات للأدوار الهامة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفضت مايكروسوفت أقل من 1٪ من قوتها العاملة البالغ عددها 180 ألف شخص، مما أثر على مجموعات مثل الاستشارات وحلول العملاء، لكنها قالت إنها تخطط لإنهاء السنة المالية الحالية مع زيادة عدد الموظفين.

هذا وأبلغ سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة Google، الموظفين أن يتوقعوا تباطؤا في التوظيف للفترة المتبقية من العام.