ما هو موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 في مصر؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

موعد نتيجة الثانوية العامة 2022، هذا ما يبحث عنه مئات الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم مع انتهاء ماراثون الامتحانات، الخميس.



ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 وبدء العام الدراسي الجديد خلال ساعات.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سوف تنشر على صفحاتها الرسمية في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الخميس 21 يوليو/ تموز موعد إعلان نتيجة الدور الأول وجداول الدور الثاني للثانوية العامة وضوابط التظلمات وتفاصيل الخريطة الدراسية للعام الدراسي الجديد.

ونفى الدكتور طارق شوقي ما تردد بشأن ضم العامين الخامس والسادس الابتدائي في نظام التعليم الجديد، قائلا: "خرافات واستمرار لحرب تشويه منظومة التطوير وأرجو أن نعتمد جميعا على المصادر الرسمية للأخبار وما عدا ذلك فهو حرب شائعات لا تكاد تتوقف".

وينتهي اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022، وتشهد لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 أداء امتحان الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، وامتحان الاستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة، وامتحان الفلسفة لطلاب شعبة أدبي.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفرحة عارمة مع انتهاء الثانوية العامة، وعبّر عدد كبير من الطلاب عن سعادتهم بانتهاء الموسم بأقل قدر من الخسائر والمشكلات.