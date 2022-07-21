شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يدين الهجوم على دهوك ويؤكد رفض الجامعة الاعتداء على سيادة العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، الهجوم الغاشم الذي استهدف أمس منتجعاُ سياحياُ بمدينة دهوك العراقية، وأدى الى سقوط 9 قتلي وعدد من الجرحى.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط تأكيده الرفض الكامل للاعتداء على السيادة العراقية، والذي يمثل خرقا صريحا للقانون الدولي، وانتهاكاُ سافرا لمبادئ حسن الجوار.

وأشار المتحدث إلى أن الجامعة العربية تساند العراق في رفض وادانة الاعتداءات، وأنها تدين أي تعد أو انتهاك لسيادة اي من الدول العربية.