شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: انتهاكات الحوثى تؤثر على استمرار الهدنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السفارة اليمنية في الأردن أن الانتهاكات المتواصلة لجماعة الحوثي تؤثر على استمرار الهدنة، وتنسف جهود المجتمع الدولي في الحفاظ على مساعي السلام.



وقالت، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنه انتهاك صارخ للهدنة، حيث تقوم بعدوان سافر على قرية خبزة في محافظة البيضاء وقصفها بالدبابات والمدافع، وتفرض حصارا خانقا ومذلا على أهلها نتج عنه سقوط عدد من الشهداء والجرحى".



وأضافت السفارة أن الحكومة اليمنية تدعو إلى سرعه تحرك الأمم المتحدة وأعضاء المجتمع الدولي، للضغط على الحوثى، وإيقاف هذه الاعتداء، وفك الحصار والالتزام بالتهدئة، كما تحذر من الكارثة الإنسانية والقتل الجماعي الذي ينتظر أهالي قرية خبزة، جراء استمرار العدوان الحوثي على القرية وأهلها".