شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز التعاون بمجالات الأمن الغذائي والصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير دولة للتجارة الخارجية بالإمارات الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي مع وزير التجارة في كوريا الجنوبية "دوكغون آهن"، سبل تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري في قطاعات الأمن الغذائي والصحة والتكنولوجيا والاتصالات والتصنيع والطاقة المتجددة، إلى جانب آفاق تطوير العمل المشترك للاستفادة من التجارب الصناعية في الدولتين وتعزيز فرص التعاون في مشاريع ثنائية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن ذلك جاء خلال ملتقى الأعمال الإماراتي الكوري الاستثماري الذي نظمته وزارة الاقتصاد الإماراتية افتراضيا بالتعاون مع سفارة الإمارات في كوريا الجنوبية، حيث أكد الزيودي عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والتي شهدت تطورا مستمرا على مدى العقود الأربعة الماضية بما ساهم في تنويع مسارات التعاون الاقتصادي وتحقيق نقلات نوعية في التبادل التجاري والاستثماري.



وقال إن الملتقى منصة هامة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الناشئة في البلدين وتشجيع القطاع الخاص من الجانبين على ضخ الاستثمارات في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك بما يساهم في ترسيخ مستقبل العلاقات التجارية الإماراتية الكورية، ودعم التنمية المستدامة لاقتصاد البلدين.



وأوضح الزيودي أن حجم التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات وكوريا خلال الربع الأول من عام 2022 بلغ نحو 1.3 مليار دولار محققا نموا نسبته 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين وصلت التجارة البينية غير النفطية بين البلدين إلى 4.6 مليار دولار خلال عام 2021.



من جانبه، قال "دوكغون آهن" إن كوريا الجنوبية والإمارات تتمتعان بمستوى متقدم من التعاون الثنائي في العديد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية لاسيما الطاقة والبنية التحتية بما ساهم في تحقيق النمو المتزايد والمطرد بشكل سنوي لمعدلات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية متميزة وبناء شراكات تجارية ناجحة تخدم التطلعات والمصالح المشتركة.



وأكد حرص حكومتي البلدين على ترسيخ العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة بهدف تعزيز التعاون الاستثماري المتبادل، وتوفير الفرص الواعدة لمجتمعي الأعمال في البلدين.



يذكر أن رصيد الاستثمارات الإماراتية في كوريا الجنوبية بلغ نحو 637 مليون دولار خلال عام 2020 تم ضخها في قطاعات النفط والغاز والفحم والعقارات والترفيه وتصنيع معدات السيارات، في حين بلغت الاستثمارات الكورية في دولة الإمارات قرابة ملياري دولار خلال عام 2019.