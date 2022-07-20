شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب السودان عن تطلعه إلى تعزيز علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي، والانتقال بها إلى آفاق أرحب في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وجميع القطاعات الحيوية لاسيما الزراعة والصناعة والتعدين.



وعقدت اليوم الأربعاء في الخرطوم، جلسة مباحثات سياسية بين السودان والاتحاد الأوروبي، حيث ترأس الجانب السوداني فيها السفير دفع الله الحاج علي وكيل وزارة الخارجية السودانية.



وتناولت جلسة المباحثات عملية استئناف الحوار السوداني الأوروبي بالشكل الذي يحقق ارتباطا وثيقا يُفضي إلى خلق تفاهمات مشتركة وبناءة تخدم مصالح السودان وتعزز علاقاته مع الاتحاد الأوروربي.



وثمّن وكيل وزارة الخارجية السودانية، إفادات البعثات الأوروبية المشاركة في الجلسة، بشأن حرصهم المستمر علي مواصلة تقديم العون و المساعدات للسودان، وإنجاح عملية الحوار السياسي عبر دعم الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي ومنظمة إيجاد)، كما أعرب عن التقدير لجهود البعثات الأوروبية في تقريب وجهات النظر بين الأطراف في إطار العودة السلسة إلى مسيرة الانتقال الديمقراطي والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.



واتفق الطرفان على عقد جلسات للحوار بصورة منتظمة لتعزيز علاقات التعاون بين السودان ودول الاتحاد الأوروبي.