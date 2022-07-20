تونس تحقق بحرائق الغابات ولا تستبعد "عملًا إجراميًا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

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أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، عن فتح تحقيق بملابسات الحرائق التي شهدتها البلاد، خلال الساعات الماضية، دون أن تستبعد وجود طابع إجرامي فيها.



ولم يستبعد وزير الداخلية توفيق شرف الدين، وجود عمل إجرامي وراء حريق جبال بوقرنين في ولاية بن عروس، مؤكدًا أنه تم فتح تحقيق في الحادثة، وأنه سيبيّن إن كانت عملًا إجراميًا أم لا .

وقال شرف الدين خلال إشرافه على تسلم شاحنات إطفاء جزائرية، إنه ”تم فتح تحقيق في الحادثة، وهو الذي سيبيّن إن كان عملًا إجراميًا أم لا، وتم إعلام النيابة العامة بالحادثة، وفتح تحقيقات قضائية في الغرض“.