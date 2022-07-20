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المغرب: هزة أرضية بقوة 4.7 درجات بمقياس ريختر في إقليم الدريوش

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القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.7 درجات على بمقياس ريختر، اليوم الأربعاء، بعرض ساحل إقليم الدريوش.


وأوضح المعهد، في بيان، بأن الهزة حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة الثالثة و11 دقيقة و44 ثانية مساء (توقيت جرينيتش+1).


وأضاف البيان أن هذه الهزة، سجلت على عمق 16 كيلومترا، ووقعت عند التقاء خط العرض 35.583 درجة شمالا، وخط الطول 3.552 درجة غربا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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