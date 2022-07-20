شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة بلغت 30 مليون دولار.. الصين تزود سوريا بتجهيزات للاتصالات والبرمجيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت سوريا والصين على مشروع توريد تجهيزات اتصالات وبرمجيات لصالح وزارة الاتصالات والتقانة "الشركة السورية للاتصالات"، بحسب وكالة الأنباء السورية.

ووقعت الرسالة في مبنى هيئة التخطيط والتعاون الدولي بدمشق، وقال وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب، إنه سيتم تنفيذ مشروع التوريد على مرحلتين بتكلفة اجمالية تبلغ 30 مليون دولار، مشيرا إلى أن التجهيزات المقدمة عبر المشروع لها دور كبير في إعادة منظومة الاتصالات لما كانت عليه كما تسهم بتخديم العديد من المناطق بالشبكة ما يسهم بعودة الأهالى إلى المناطق التي خرجوا منها بسبب ظروف الحرب الإرهابية على سورية والتي أدت إلى تدمير جزء كبير من منظومة الاتصالات وخاصة في الأرياف.

من جانبه لفت السفير الصيني فنج بياو، إلى عمق علاقات الصداقة مع سوريا بمختلف المجالات، مؤكدا استمرار بلاده بتقديم المساعدات لها في مرحلة إعادة الأعمار ومنها قطاع الاتصالات بما يسهم في إعادة تأهيل مواقع محطات الاتصالات وينعكس بالفائدة على الشعب السوري.

وأوضح رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي فادي سلطي الخليل أن المشروع سيقدم 370 ألف بوابة وينفذ في 136 موقعا موزعة في 8 محافظات وستنفذ المرحلة الأولى منه في حلب وريف دمشق وحماة ودير الزور والثانية في درعا والقنيطرة وإدلب والرقة، مبينا أن المشروع سيقدم خدمات الشبكة لأكثر من مليوني نسمة في المناطق التي ينفذ بها.