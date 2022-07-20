شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 أخرين فى قصف بمدينة دهوك شمالي العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى ثمانية أشخاص مصرعهم وأُصيب 23 آخرون، اليوم الأربعاء نتيجة قصف تعرضت له مدينة "دهوك" شمالي العراق.



وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية أنه في تمام الساعة (13:50) تعرض مصيف قرية "برخ" في ناحية "دركار" التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك بكردستان العراق إلى قصف مدفعي عنيف أدى إلى مقتل 8 مواطنين وجرح 23 آخرين جميعهم من السياح المدنيين وتم إخلائهم إلى قضاء زاخو.



وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم صدور توجيه من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإيفاد وزير الخارجية ووفد أمني إلى منطقة القصف في دهوك وزيارة الجرحى.



وقال رئيس الخلية اللواء سعد معن - في تصريح لـ (واع) إن الكاظمي أوفد وزير الخارجية ونائب قائد العمليات المشتركة وسكرتيره الشخصي وقائد قوات حرس الحدود إلى مكان القصف للتحقيق بالحادث وزيارة الجرحى.



