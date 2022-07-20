شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية التونسية" تواصل جهود إخماد جيوب الحريق بجبل برج السدرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، السيطرة بنسبة كبيرة على الحريق الذي اندلع، بجبل برج السدرية التابع لسلسة جبال بوڤرنين، ما عدا بعض الجيوب المنتشرة بقمة الجبل، مؤكدة أن الجهود لا تزال متواصلة لإخمادها نهائيا.

وذكرت الوزارة التونسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن وحدات الإطفاء التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية والإدارة العامة للغابات وممثلي مختلف الوزارات التابعة للجنة تفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، تواصل عمليات إخماد الحريق نهائيًا، بدعم جوي من وحدات الإطفاء التابعة لقوات جيش الطيران.

وأفادت بأن لجنة تفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة في حالة انعقاد دائم، حيث وفرت جميع الإمكانيات اللازمة من معدات ثقيلة وآلات كاسحة تابعة لوزارة التجهيز للحد من انتشار النيران، وسعت إلى إعطاء الأولوية لحماية المناطق السكنية المجاورة ومستعملي الطريق المتاخم لمنطقة الحريق بالإضافة إلى تطبيق المخطط العملياتي المعد لمجابهة مثل هذه الحرائق.