تشييع جثمان الصيدلي المصري المقتول في السعودية أحمد حاتم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

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شيع أهالي كفر دنشواي بمحافظة المنوفية جثمان الصيدلي المصري أحمد حاتم الذي قتل بمدينة سكاكا برصاص سيدة سعودية، فيما خيمت حالة الحزن على الأهالي الذين حضروا مراسم التشييع.



وودع والد الصيدلي أحمد حاتم ولده بالبكاء وبكلمات أثرت في قلوب الحاضرين، حيث أوضح أنه لم يره منذ أن سافر من أجل لقمة العيش إلى السعودية، وذكر أن ولده هو من كان ينفق على علاجه، حيث إنه مصاب بالسرطان.

وطالب والد الصيدلي المقتول بحق ولده والقصاص من السيدة التي قتلته.