موجة حر استثنائية ترفع درجة الحرارة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ بدء السجلات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفعت درجة الحرارة في بريطانيا امس لأعلى مستوى منذ بدء السجلات متأثرة بموجة الحر الاستثنائية التي تضرب القارة الأوروبية هذه الأيام.



وبلغت درجة الحرارة في مطار هيثرو اللندني نهار اليوم 40.2 درجة مئوية، وهي المرة الأولى في تاريخ المملكة المتحدة التي تتجاوز فيها درجة الحرارة 40 درجة مئوية، وفقاً للبيانات المبدئية التي نشرها مكتب الأرصاد الجوي.

وعلى صعيد متصل أصدرت هيئة السكك الحديدية تحذيراً للمواطنين، بعدم الحركة مطلقاً في المناطق التي تقع ضمن الدائرة الحمراء جنوب ووسط البلاد.