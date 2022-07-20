شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا "تلمودية" فى باحاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية فيها.

وقال شهود عيان إن شرطة الاحتلال رافقت عشرات المُستوطنين خلال الاقتحام.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك، بشكل شبه يومي، لاقتحامات المستوطنين؛ في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى وتقسيمه مكانيا وزمانيا كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994م.