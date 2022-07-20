شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال الدورة الـ14 لقمة الأعمال الأمريكية الإفريقية فى مراكش بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت أعمال الدورة الـ14 لقمة الأعمال الأمريكية الإفريقية، اليوم الأربعاء، بمدينة مراكش بالمغرب بمبادرة من مجلس الشركات المعنى بإفريقيا تحت شعار "لنبنِ المستقبل سوية"، وتحت رعاية العاهل المغربى الملك محمد السادس.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة المغربية - في بيان اليوم - أن الدورة يشارك فيها وفد حكومي أمريكي ووزراء أفارقة وصناع قرار بأكبر الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات ودوائر الأعمال الإفريقية، بهدف عقد شراكات أعمال ثلاثية أمريكية مغربية إفريقية متطلعة نحو المستقبل.

وأوضحت أن القمة ستشهد حوارات رفيعة المستوى وجلسات عامة وحلقات نقاش وموائد مستديرة وأنشطة أخرى حول أولويات القارة من حيث الأمن الغذائي والصحة والزراعة وانتقال الطاقة والتكنولوجيا الجديدة، والبنيات التحتية واندماج المنظومات الصناعية.

يذكر أن مجلس الشركات حول إفريقيا، وهو الهيئة الأمريكية الخاصة الرئيسة المتمحور نشاطها حول إفريقيا، وتأسست في عام 1993.. وينظم المجلس قمة الأعمال الأمريكية الإفريقية بشكل سنوي تحفيزا لفرص الأعمال والاستثمارات بين الولايات المتحدة والبلدان الأفريقية وبناء شراكات في إطار المنفعة المتبادلة.