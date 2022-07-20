شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع التونسية: نفذنا 40 طلعة جوية للسيطرة على حريق منطقة "برج السدرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الدفاع الوطنى التونسى، السيطرة على أكثر من 90 % من الحريق الذى اندلع أمس الثلاثاء، بمنطقة برج السدرية وإخماده، وذلك بتظافر الجهود من طرف الحماية المدنية وأعوان الغابات وعنصر قيادة ميداني عسكري وبقية المتدخلين.

وذكرت الوزارة، فى بيان اليوم الأربعاء، أن "جيش الطيران نفذ منذ مساء أمس وإلى صباح اليوم، 40 طلعة جوية باستعمال مروحيتين وطائرة C130 بعد تجهيزها بالمواد الخاصة بإخماد الحرائق، في إطار المساهمة في التدخلات الميدانية لإخماد الحريق الذي اندلع بمنطقة برج السدرية".

وأضافت أن مروحيات الجيش الوطني تواصل طلعاتها صباح اليوم للسيطرة على ما تبقى من جيوب لهذا الحريق.