شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى فلسطين يدين اقتحام مستوطن لمسجد بالقدس وأداءه لطقوس تلمودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان المُفتى العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، اليوم الأربعاء، الاعتداء الذى قام به مستوطن متطرف على مسجد "سعد وسعيد" فى مدينة القدس الليلة الماضية، وأداءه لطقوس تلمودية فيه.

وقال المفتى محمد حسين، في بيان صحفي، إن الاعتداء على المساجد يتم فى إطار سياسة مُبرمجة تهدف إلى تأجيج الصراع، وفرض أمر واقع على الأرض المُحتلة، وتظهر مدى الاستهتار بالقيم الدينية والإنسانية للآخرين، منوها إلى أن الأديان السماوية تحرم الاعتداء على أماكن العبادة، وتنأى بها عن دائرة الصراع.

ودعا المفتي المواطنين إلى إعمار المساجد والذود عنها أمام إجرام المعتدين عليها من المستوطنين وغيرهم، وطالب الدول والمؤسسات المعنية بحرية الإنسان والأديان بالوقوف في وجه الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة.

وناشد الشيخ محمد حسين الأمتين العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتهما تجاه القدس وفلسطين، والدفاع عنهما وحمايتهما ومقدساتهما من اعتداءات المستوطنين الذين يعيثون فسادا في الأرض الفلسطينية.