شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تضبط 297 كيلو جراما من مادة الحشيش المخدر مخبأة داخل إطارات شاحنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات فى السعودية، ضبط 297 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر بحوزة مقيمَيْن اثنين من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة، مخبأة داخل إطارات شاحنة.
وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودى الرائد محمد النجيدي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، أنه تم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.