شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تضبط 297 كيلو جراما من مادة الحشيش المخدر مخبأة داخل إطارات شاحنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات فى السعودية، ضبط 297 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر بحوزة مقيمَيْن اثنين من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة، مخبأة داخل إطارات شاحنة.