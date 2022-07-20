اخبار الخليج

السعودية تضبط 297 كيلو جراما من مادة الحشيش المخدر مخبأة داخل إطارات شاحنة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تضبط 297 كيلو جراما من مادة الحشيش المخدر مخبأة داخل إطارات شاحنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات فى السعودية، ضبط 297 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر بحوزة مقيمَيْن اثنين من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة، مخبأة داخل إطارات شاحنة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودى الرائد محمد النجيدي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، أنه تم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا