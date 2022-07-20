شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أكثر من 125 ألف حاج إلى المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن إحصائية حركة قدوم ومغادرة الحجاج التى تصدرها وزارة الحج والعمرة سجلت وصول 125 ألفا و137 حاجاً إلى المدينة المنورة بعد الحج وحتى أمس، موضحة أن غالبيتهم وصل براً بواسطة الحافلات عبر محطة استقبال الهجرة بواقع 115 ألفا و918 حاجاً.

أوضحت الوكالة السعودية، اليوم الأربعاء، أنه غادر المدينة المنورة 14 ألفا و459 حاجاً في طريقهم إلى بلدانهم بعد زيارتهم لها للصلاة في المسجد النبوى والسلام على الرسول (صلى الله عليه وسلم ) من إجمالي 55 ألفا و726 حاجاً غادروا خلال الأيام الماضية عبر مركز تفويج حجاج البر ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولى.

وأشارت إلى أن مركز حجاج البر استقبل 6 آلاف و827 حاجاً، في حين وصل 2322 حاجاً عبر قطار الحرمين السريع، موضحة أن إجمالى الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى أمس بلغ 69 ألفا و411 حاجاً من جنسيات متعددة.