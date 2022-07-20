تطبيق "سناب شات" ينافس "واتساب ويب"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

أطلقت شركة "سناب" المطورة لتطبيق التراسل "سناب شات" إصدار ويب من التطبيق بحيث يمكن استخدامه على الحاسوب الشخصي أو اللاب توب أيضا.



وأوضحت الشركة الأمريكية أنه يمكن للمستخدم تسجيل الدخول عبر الموقع web.snapchat.com لاستكمال الدردشة، التي بدأها على الهاتف الذكي، شريطة أن يكون لديه الاشتراك المدفوع "سناب شات بلاس".

جدير بالذكر أن إصدار الويب الجديد يتوفر حاليا في أستراليا والمملكة المتحدة وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية فقط، وسيتوفر في دول أخرى قريبا.

كما تعتزم شركة منصة التواصل الاجتماعي سناب شات توفير ميزة جديدة للكشف عن أقرب المطاعم الجيدة للمستخدمين في مناطقهم المحلية.

ولهذا الغرض، وقعت سناب شات اتفاق شراكة مع موقع The Infatuation "ذا إنفاتيويشن" المتخصص في تقييمات المطاعم.

وسيتيح ذلك لمستخدمي سناب العثور على المطاعم المحلية الجيدة في منطقة وجودهم باستخدام خدمة سناب ماب.

وأضاف سناب طبقة جديدة من " إنفاتيويشن" لكي تتيح للمستخدمين العثور على المطاعم.