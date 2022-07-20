شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يعتقل عناصر إرهابية بإقليم شبيلى السفلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن الجيش الوطنى الصومالى من تنفيذ عملية عسكرية مخططة فى منطقتى ليغو، وياقبروينى التابعتين لإقليم شبيلى السفلى، تم خلالها اعتقال عناصر إرهابية تقوم بمهاجمة تلك المناطق.

وقال قائد الكتيبة الـ 64 للجيش الصومالي علي عبد الله هلع، الذى قاد العملية - في تصريح ، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية اليوم الأربعاء، إن الهدف من العملية هو إخراج إرهابيي الشباب من المناطق وضمان أمن السكان الذين يعيشون في تلك المناطق، مضيفا أنه تم خلال العملية اعتقال عناصر ارهابية تقوم بمهاجمة المناطق التي نفذت فيها العملية.

يذكر أن القوات الحكومية الصومالية نفذت مؤخرًا عمليات في العديد من مناطق محافظة شبيلي السفلى لمطاردة مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، حيث تم تحرير المسلحين من العديد من المناطق الواقعة في إقليم شبيلي السفلى.