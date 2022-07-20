شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأمن اليمنية تحبط تهريب مخدرات وأسلحة للحوثيين فى مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الأجهزة الأمنية اليمنية من إحباط كمية كبيرة من أجهزة الاتصالات والحشيش وأسلحة كانت فى طريقها إلى جماعة الحوثى الانقلابية.

وذكرت مصادر أمنية يمنية - وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)، اليوم الأربعاء، أن إحدى النقاط الأمنية التابعة لمحور العلم بمأرب، تمكنت من ضبط كمية كبيرة من أجهزة الاتصالات اللاسلكية ومادة الحشيش المخدر وأسلحة كانت فى طريقها إلى جماعة الحوثي الإرهابية.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت، خلال العام الحالي، من ضبط خلايا تجسس وتخريب حوثية وشحنات تهريب مخدرات وأسلحة، وتم القبض على أخطر خلية حوثية أثناء محاولتها القيام بتفجيرات إرهابية بعبوات ناسفة تستهدف عدة أحياء مدينة مأرب الآهلة بالسكان.