بوتين يؤكد أن أوكرانيا لا تريد الاتفاق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن موسكو لا تلمس لدى كييف أي رغبة في التوصل إلى اتفاق لوقف القتال، مشيرا إلى أنها رفضت تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا.



وقال بوتين تعليقا على فرص عقد مفاوضات بينه وبين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه "من أجل تهيئة الظروف انسحبت قواتنا من وسط أوكرانيا، من كييف. ورفضت سلطات كييف تنفيذ الاتفاقات التي كانت في مراحلها النهائية تقريبا".

وتابع قائلا إن "النتيجة النهائية تتوقف ليس على الوسطاء، بل على رغبة الطرفين المتفاوضين في تنفيذ الاتفاقات. ونحن نرى اليوم أن سلطات كييف ليس لديها مثل هذه الرغبة".

يذكر أن روسيا وأوكرانيا عقدتا عدة جولات من المفاوضات في مارس الماضي في بيلاروس وتركيا لتسوية النزاع، لكن المفاوضات لم تثمر عن أي اتفاقات أو خطوات ملموسة.