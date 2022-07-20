شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب.. السجن 11 شهراً على 33 مهاجراً حاولوا دخول جيب مليلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حكم القضاء المغربى على 33 مهاجراً إفريقياً بالسجن 11 شهراً لكلّ منهم بتهمة "الدخول غير القانوني" إلى المغرب، بعد محاولة دخول دامية إلى جيب مليلية في نهاية يونيو، حسبما قال محامي الدفاع عنهم لوكالة "فرانس برس".

وقال المحامى خالد أمعيزا للوكالة: "قضت محكمة الناظور الابتدائية على جميع المهاجرين (الـ33) بالسجن 11 شهراً لكلّ منهم".

وكان المهاجرون الـ33 ملاحقين بتهم "الدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي" و"العنف ضدّ موظفين عموميين" و"التجمهر المسلّح" و"العصيان".

وتم تأجيل محاكمة كانت قد بدأت في 13 يوليو لمجموعة ثانية مؤلفة من 29 مهاجراً غير شرعيين، بينهم قاصر، إلى 27 يوليو، في محكمة الناظور. ويُحاكم هؤلاء بنفس التهم، إضافة إلى تهمة "الانضمام لعصابة لتنظيم وتسهيل الهجرة السرية إلى الخارج".

والمتّهمون الـ62 هم من ضمن نحو ألفيْ مهاجر معظمهم سودانيون حاولوا الدخول بالقوة في 24 يونيو إلى جيب مليلية.

ولقي خلال هذه المحاولة 23 مهاجراً حتفهم وفق السلطات المغربية، في حين تقول منظمات غير حكومية إن حصيلة الضحايا تبلغ "37 على الأقل" وعشرات الجرحى بينهم 140 في صفوف قوات الأمن المغربية ونحو 50 في صفوف الشرطة الإسبانية.